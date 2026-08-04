"No paraba de llorar": Joaquín Panichelli reveló detalles inéditos a cuatro meses de quedarse afuera del Mundial

A cuatro meses de aquel golpe durísimo que lo marginó de la gran cita ecuménica, Joaquín Panichelli abrió su corazón y relató con crudeza cómo vivió el calvario de quedarse fuera del Mundial 2026. El delantero, que continúa adelante con los plazos de rehabilitación tras la rotura de ligamentos sufrida el pasado mes de marzo durante una práctica con la Selección Argentina, recordó la intimidad de aquellos días en un vivo distendido desde su hogar.

El atacante del Racing de Estrasburgo transitó el tramo más difícil de su carrera y dejó al descubierto sensaciones hasta hoy desconocidas sobre el apoyo incondicional que recibió por parte del plantel nacional y, en especial, de su capitán, Lionel Messi.

Joaquín Panichelli fue elegido el mejor jugador del año en Estrasburgo en medio del dolor por perderse el Mundial

El episodio que truncó su sueño mundialista ocurrió en un ensayo vespertino en el predio de Ezeiza. Lo que parecía una jugada rutinaria derivó rápidamente en pesadilla. "Esa tarde entrenamos en el predio, fue una acción normal. Yo al momento sabía que algo había pasado. Me asusté, sabía que podía ser el cruzado", rememoró Panichelli.

En medio del trayecto hacia la enfermería, la incertidumbre y la negación se apoderaron de su mente: "Me acuerdo de Dani, el doctor de la Selección, que es un tipazo, decirle: 'Dale, Dani, decímelo ahora si ya sabés'. Yo le decía eso porque en ese trayecto de la cancha a la enfermería siempre tenés una esperanza de que fue un mal movimiento y nada más". Sin embargo, el diagnóstico médico se confirmó tras los estudios nocturnos.

Lágrimas incontrolables y el apoyo incondicional del grupo

El impacto emocional fue devastador para el exatacante, quien reconoció que no suele quebrarse habitualmente: "De la enfermería nos vamos a hacer los estudios a la noche. Por supuesto, estaba roto internamente. No paraba de llorar. No soy alguien que suela llorar. Una vez que vos sabés que vas a estar muchos meses afuera, no pude aguantar y empecé a llorar. Una hora destruido, llorando como un nene".

En medio de ese profundo dolor, el respaldo del grupo pesiano hizo la diferencia. Panichelli destacó la calidez humana del plantel albiceleste, que acudió de inmediato a contenerlo: "Cuando terminó el entrenamiento fueron todos a la enfermería. Entraron todos. Desde Leo a Rodrigo, Otamendi, Tagliafico, Enzo, el Colo, todos".

Para cerrar, el goleador valoró los gestos que consolidan la unión del combinado nacional, incluso en los momentos más grises: "Al otro día, cuando fui al predio y me cruzo con los chicos, me daba un poco de vergüenza porque no podía levantar la cabeza por llorar. El éxito de esta Selección y el proceso es por estos gestos que tienen con todos los chicos. Al partido del otro día salieron con la camiseta y la bandera. Eso, aunque sea para mí, fue muy motivante esos primeros días".

BP