Tras el Mundial 2026, la Selección Argentina planifica su vuelta a las canchas: evalúan amistosos en China y Buenos Aires

La Selección argentina ya empieza a planificar su horizonte deportivo luego de haber alcanzado el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, Canadá y México, donde cayó en la definición frente a España en Nueva Jersey el pasado 19 de julio.

La era post-Mundial de Messi: entre la ilusión en la MLS y el dilema de su continuidad en la Selección Argentina

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino tiene decidido aprovechar la ventana de compromisos internacionales FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, para disputar tres encuentros amistosos de preparación.

Si bien resta la confirmación oficial de los rivales y las fechas exactas de cada presentación, desde la casa madre del fútbol nacional evalúan una logística mixta: dos partidos en China y uno en Buenos Aires, este último con el propósito excluyente de que el plantel campeón de América vuelva a recibir el afecto de su público en condición de local.

La Selección Argentina en el Mundial 2026

Licencia y reencuentros pendientes en el plantel de la Selección Argentina

La necesidad de un reencuentro en suelo argentino responde a que gran parte de los futbolistas que integraron el plantel dirigido por Lionel Scaloni no retornaron al país tras la finalización del certamen ecuménico, debido a compromisos personales y vacacionales.

Entre las ausencias más destacadas que recalaron directamente en el exterior sobresalen el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes se trasladaron rumbo a Miami. La lista de jugadores que no pisaron territorio argentino tras la definición mundialista se completa con el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández; Julián Álvarez, cuyo futuro inmediato quedó resuelto tras descartarse su posible salida del Atlético de Madrid; el delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez; los defensores Cristian Cuti Romero y Nahuel Molina; los arqueros suplentes Gerónimo Rulli y Juan Musso; además de Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

Lionel Messi en el Mundial 2026

El emotivo recibimiento a la Selección Argentina en Ezeiza

Pese a que una parte importante de la delegación optó por rumbos directos al exterior, la porción del plantel que arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 20 de julio vivió una jornada cargada de profundo fervor y agradecimiento popular. A pesar de no haberse tratado de los festejos multitudinarios de un título, miles de hinchas autoconvocados se acercaron a la terminal aérea para ovacionar a los jugadores.

Recibimiento a la Selección Argentina tras el Mundial 2026

En medio de un clima de reconocimiento por el esfuerzo sostenido a lo largo del torneo, la delegación fue recibida por los acordes de la Banda de los Granaderos interpretando el icónico tema "Muchachos", consolidando una vez más el lazo inquebrantable entre la Scaloneta y los fanáticos de la Albiceleste.