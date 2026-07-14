Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada épica en el ATP 250 de Gstaad

Un mes y medio después de haber protagonizado la victoria que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, Juan Manuel Cerúndolo (45°) demostró que sigue vigente. En su debut en el ATP 250 de Gstaad, el argentino exhibió temple y carácter para dar vuelta un marcador adverso y sellar su pasaporte a la segunda ronda con una victoria por 4-6, 6-3 y 6-4 frente al checo Zdenek Kolar (153°).

El encuentro, que se extendió por dos horas y diez minutos, representó una prueba de fuego para el tenista nacional, quien busca defender los puntos de la final alcanzada el año pasado, cuando cayó en el duelo decisivo ante Alexander Bublik.

Ranking ATP: Juan Manuel Cerúndolo logró el mejor puesto de su carrera tras su histórico Roland Garros

Un triunfo basado en el servicio y la templanza

A pesar de las dificultades iniciales y un porcentaje de primeros servicios que se mantuvo bajo durante gran parte del encuentro (48%), Cerúndolo logró imponer su jerarquía en los momentos críticos. La clave de la remontada estuvo en su efectividad bajo presión: ganó el 82% de los puntos con su primer saque y, fundamentalmente, logró salvar seis de los siete puntos de quiebre que enfrentó.

Además, el argentino sorprendió con su agresividad, concretando 11 aces, una cifra alta para su perfil de jugador, lo que le permitió mantenerse a flote cuando el partido se tornaba cuesta arriba. Esta capacidad para resistir y remontar confirma que el triunfo ante Sinner en París no fue casualidad, sino el reflejo de un salto de calidad en su juego.

Próximo desafío: el duelo ante Kecmanovic

Tras superar el debut, Cerúndolo ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso. En la siguiente instancia del certamen suizo se verá las caras con el serbio Miomir Kecmanovic (59°).

Kecmanovic llega a este cruce tras un debut irregular ante Kilian Feldbausch, a quien venció con parciales de 6-1, 1-6 y 6-3. Será un choque de estilos donde el argentino buscará ratificar sus buenas sensaciones sobre la arcilla de Gstaad y seguir escalando posiciones en el ranking ATP.

BP