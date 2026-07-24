El legendario LeBron James anunció la decisión de sumarse a los Philadelphia 76ers para las próximas dos temporadas de la NBA, resignando contratos máximos y aceptando una histórica baja salarial por un total de US$7.946.884. El Rey, a sus 41 años, dejó de lado las cifras estelares para priorizar la competencia y buscar un nuevo anillo de campeonato. “No voy por el dinero”, explicó en sus redes.

Mensaje de LeBron en X

El impacto económico de este nuevo desafío es monumental si se lo compara con su etapa anterior en los Lakers, donde percibía más de US$50 millones por temporada tras firmar un vínculo por US$101.355.998. Los cuatro contratos que James firmó con la franquicia de Los Ángeles tuvieron un valor nominal acumulado de casi US$440 millones, el más importante de su carrera profesional.

Bomba en la NBA: LeBron James sorprende al confirmar que jugará en Philadelphia 76ers

Ahora, el histórico alero y máximo anotador en la historia de la NBA tendrá un impacto salarial estimado de US$3.876.529 en la temporada 2026-27, representando menos del 8% de su último acuerdo con Lakers.

LeBron James jugará por el contrato más bajo de su carrera

Está claro que a LeBron no le faltará el dinero. A lo largo de sus más de dos décadas en la elite del básquet, LeBron acumuló un valor nominal combinado superior a los US$825 millones (Spotrac) en contratos, vistiendo las camisetas de los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y los Lakers.

LeBron James

Desde su desembarco en la NBA en 2003 como la máxima promesa surgida del Draft, los números de sus contratos escalaron de manera exponencial. Su primer vínculo de novato en Cleveland rondaba los US$18,7 millones, y cuando tomó la recordada decisión de marcharse a Miami Heat firmó un vínculo de seis temporadas (terminó jugando cuatro) por US$109.837.500.

En su regreso a Cleveland Cavaliers, King James firmó su último contrato en poco más de US$99 millones. El actual acuerdo con los Sixers incluye una opción de jugador para la campaña 2027-28 por US$4.070.355, además de una cláusula que le impide ser traspasado hasta mediados de diciembre de este año.

NZ