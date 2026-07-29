El Comité Olímpico Nacional de Ucrania y su Ministerio de Deportes presentaron este miércoles una apelación oficial ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza. La medida busca revocar la reciente resolución del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR) de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La reincorporación de atletas rusos en las estructuras deportivas varía según la disciplina. Al momento los organismos rectores de natación, gimnasia, judo, taekwondo, lucha y esgrima levantaron restricciones.

La bandera de Rusia en el Mundial de Esgrima que se desarrolla en Hong Kong

La dirigencia deportiva ucraniana fundamenta que el levantamiento de la sanción fue dispuesto de forma "prematura y sin una verificación adecuada de la realidad del cese de las violaciones" que motivaron la inhabilitación original. Desde Kiev aseguran que permitir el regreso institucional de Rusia “agrede directamente los principios rectores de la Carta Olímpica”.

Las repercusiones en el escenario geopolítico

El foco de la disconformidad radica en que Rusia incorporó a sus propias ligas y entes de control a federaciones ubicadas en zonas ocupadas durante la guerra. El COI había fundamentado su giro argumentando que Moscú dejó de asociar formalmente a dichos entes regionales, pero la tensión geopolítica no afloja.

Juegos Olímpicos

El ministro de Deportes ucraniano, Matviï Bidny, tildó la postura del organismo internacional como "particularmente cínica", al tiempo que referentes del atletismo y del olimpismo ucraniano alzaron su voz contra la medida. En contraposición, desde el Kremlin celebraron el dictamen afirmando que las disciplinas internacionales deben mantenerse "al margen de la política".

Rumbo a Los Ángeles 2028: ¿bandera, himno y condiciones?

A diferencia de los deportistas de Bielorrusia —reintegrados con mayor soltura meses atrás—, el plantel de atletas rusos competiría bajo estrictas normativas antidopaje. Sin embargo, la restauración progresiva que impulsó la titular del COI, Kirsty Coventry, abre la puerta a que Rusia vuelva a desfilar con sus símbolos patrios en Los Ángeles.

Sede del Mundial 2026, Los Ángeles recibirá a los JJOO de 2028

El TAS deberá resolver si valida la apelación promovida por Kiev o si ratifica el camino trazado por el ente rector olímpico. La resolución sentará un precedente de alto impacto para la participación internacional de los deportistas de alto rendimiento en los próximos años.

El COI devuelve himno y bandera a Bielorrusia

Un deportista ruso fue oro en esgrima compitiendo con su bandera

Pavel Graudyn ganó el lunes una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Esgrima 2026, que se celebra en Hong Kong. El esgrimista ruso de 19 años conquistó el evento de sable individual imponiéndose ante el surcoreano Do Gyeong-Dong.

Pavel Graudyn

El Mundial de Esgrima representó la primera competencia relevante del deporte internacional desde que la Federación Internacional de Esgrima levantó todas las restricciones a los deportistas rusos y bielorusos, sanciones impuestas en 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania.

Graudyn compitió con su bandera, y la lució en la premiación.

NZ