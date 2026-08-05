Luego de ganarle a Estudiantes de La Plata, Boca se prepara para otra seguidilla de partidos fundamentales que definirán su futuro inmediato tanto en el plano local como internacional.

Boca logró su primer triunfo en el Torneo Clausura: con gol de Ascacíbar, venció 1-0 a Estudiantes en Parque Patricios

Boca 1 - 0 Estudiantes

El equipo sabe que no tiene margen de error en un tramo de la temporada donde la exigencia física y futbolística se multiplica, especialmente con la mudanza obligada de localía por los problemas en La Bombonera.

En ese sentido, todos los fanáticos del Xeneize se preguntan...

¿Cómo sigue la apretada agenda de Boca?

El primer desafío en el horizonte cercano será por el ámbito doméstico. Luego del cruce ante el Pincha, Boca jugará con Vélez Sarsfield también en el Palacio Tomás Adolfo Ducó en condición de local.

Boca recibirá a Vélez el próximo sábado

El encuentro, correspondiente a la 4ta fecha del Torneo Clausura, se disputará el próximo sábado 8 de agosto a las 19:15 horas.

Sin tiempo para el descanso, el plantel deberá cambiar el chip rápidamente para enfocarse en el plano continental. Luego de ese partido por el torneo local, Boca jugará ante Deportivo Recoleta de Paraguay el próximo martes 11 de agosto a las 19:00 horas.

Deportivo Recoleta, el próximo desafío de Boca en Copa Sudamericana

El choque corresponderá a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se llevará a cabo nuevamente en el estadio de Huracán, donde el Xeneize hará de local en busca de dar el primer paso hacia la clasificación.

FMZ