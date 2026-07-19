A recibir a la Selección Argentina: cómo será la histórica llegada del plantel al país tras el Mundial 2026

La Selección Argentina emprenderá el regreso al país esta misma noche luego de haber disputado la final de la Copa del Mundo 2026 ante España. El plantel dirigido por Lionel Scaloni armó las valijas en Nueva York para subirse a los aviones que los traerán de vuelta a casa, donde los hinchas ya preparan una recepción multitudinaria a pesar de la tristeza.

Selección Argentina

Argentina vs España: el gol que falló Giuliano Simeone en el último suspiro de la final del Mundial 2026

La delegación nacional tiene estipulado tocar suelo bonaerense pasadas las 13 horas de este lunes. La logística de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya coordinó los detalles con los organismos de seguridad para evitar desbordes en las inmediaciones del aeropuerto y garantizar que los futbolistas puedan sentir el calor del público de forma ordenada. La dirigencia optó por una estrategia especial para el traslado aéreo desde los Estados Unidos. Se dispusieron dos vuelos chárter de Aerolíneas Argentinas: el primero de ellos traerá exclusivamente a los familiares y allegados del cuerpo técnico, mientras que la segunda aeronave trasladará al plantel completo de futbolistas, asistentes y dirigentes.

Las figuras que sostuvieron el arco y el mediocampo durante el certamen tendrán su merecido descanso tras una maratón de partidos sumamente exigente. Los futbolistas tendrán que hacer acciones protocolares en el predio Lionel Andrés Messi antes de quedar formalmente licenciados para reencontrarse con sus seres queridos en sus respectivas ciudades natales o viajar a Europa para sumarse a sus clubes.

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LT.