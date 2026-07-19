Argentina vs España: el gol anulado a Nico Williams por una falta previa a Nicolás Otamendi

El sufrimiento de la Selección Argentina en la prórroga de la final del Mundial 2026 sumó un capítulo de máxima tensión que paralizó los corazones de los miles de fanáticos en el MetLife Stadium.

Tras haberse quedado con diez hombres por la expulsión de Enzo Fernández, el combinado nacional quedó al borde del abismo a los 95 minutos del tiempo suplementario, cuando Nico Williams convirtió lo que era el 1-0 para España. Sin embargo, el festejo europeo fue abortado de inmediato por una oportuna e intensa arbitral.

La jugada se originó por el sector izquierdo del ataque de la Furia. Tras un centro punzante al área que la defensa albiceleste no pudo despejar con comodidad, el delantero español ensayó un remate cruzado que provocó una gran respuesta a medias de Emiliano Dibu Martínez.

La pelota quedó boyando de manera peligrosa en el área chica, momento en el que Nico Williams apareció con voracidad para empujarla al fondo de la red y desatar la locura en el banco comandado por Luis de la Fuente.

Mientras los futbolistas españoles se abrazaban celebrando la apertura del marcador, el árbitro esloveno Slavko Vinčić levantó los brazos de forma tajante marcando que la acción quedaba totalmente invalidada. ¿El motivo? Una clara infracción ofensiva sobre Nicolás Otamendi.

Las repeticiones de la transmisión oficial llevaron claridad y justificaron la veloz decisión del juez de la contienda. Instantes antes de que el balón derivara en el remate hacia el arco de Martínez, el mediocampista español Mikel Merino fue a disputar la posición y terminó dándole un pisotón al defensor argentino.

Vinčić, perfilado de frente a la jugada, sancionó la falta sobre el zaguero de forma unánime y obvió la necesidad de revisar las pantallas del VAR, ya que la infracción fue nítida en el campo.

FMZ