Bélgica vs Senegal: Youri Tielemans, el héroe inesperado que salvó a los belgas en el Mundial 2026

El fútbol tiene esos guiones cinematográficos que nadie puede predecir. A falta de cuatro minutos para el final, Bélgica consumaba un fracaso en el Mundial 2026, perdiendo 0-2 ante la intensidad de Senegal en los 16avos de final. No obstante, y de manera totalmente sorprendente, logró remontar y se llevó un 3-2 con una actuación épica de su capitán: Youri Tielemans.

Con el descuento ya anotado por Romelu Lukaku, el reloj marcaba los 87 minutos y Tielemans protagonizaba una acalorada discusión con su compañero Leandro Trossard que obligó a los demás futbolistas a separarlos. Parecía el final de todo. Sin embargo, el destino le tenía guardada una redención absoluta.

Bélgica vs Senegal: increíble remontada belga con polémica clasificación en prórroga a octavos del Mundial 2026

El mediocampista del Aston Villa se cargó el milagro al hombro. A los 89, el héroe belga aprovechó una salida en falso del arquero senegalés Mory Diaw y cabeceó al fondo de la red para estampar un 2-2 milagroso que mandó el partido al tiempo extra. El colapso africano ya era total, pero faltaba el golpe de gracia.

Nervios de acero en el último suspiro del partido: gol y clasificación histórica de Bélgica

Luego de unos 120 minutos totalmente para el infarto, parecía que el tiempo suplementario se moría y los penales parecían inevitables. No obstante, aún quedaba algo más para Bélgica, algo que, minutos atrás, era impensado.

Sobre los últimos segundos, llegó la jugada de la discordia: un polémico penal sobre el propio Tielemans que demandó la revisión en el VAR por parte del árbitro Héctor Martínez. Los europeos tenían la posibilidad de ganar el partido sin pasar por los penales, y así lo hicieron.

Bélgica vs Senegal: el calvario de una generación dorada que ya no asusta

Con toda la presión del mundo, el peso de un país y el fantasma de la eliminación sobre sus espaldas, el volante demostró tener sangre fría. Con una templanza admirable, Tielemans ejecutó la pena máxima en el último instante de la prórroga para firmar el 3-2 definitivo.

Como era de esperar, el tanto desató la locura europea y metió a Bélgica en los octavos de final, donde ahora esperan por Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina. Sin lugar a dudas, Tielemans se volvió el héroe del partido más loco del Mundial 2026.

FMZ