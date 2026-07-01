La Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo, en su partido número 82, la primera invasión de campo desde las tribunas. Fue en el duelo que Bélgica y Senegal disputaron por 16avos de final, y al cierre de la primera mitad.

Hinchas invadieron la cancha en el Mundial 2026

Dos personas ingresaron en simultáneo y lograron eludir a la seguridad en primera instancia, para ser finalmente reducidos. Uno de ellos llevaba la camiseta de la Selección de Bélgica. Casi en simultáneo una tercera persona se lanzó y logró avanzar todavía más en pleno partido, con los jugadores en acción.

Bélgica vs Senegal: el calvario de una generación dorada que ya no asusta

La televisión apenas tomó alguna imagen de la invasión, encargándose inmediatamente de no darle visibilidad. El partido estuvo demorado unos pocos minutos antes de reanudarse con total normalidad.

Posibles multas y sanciones para los hinchas que invadieron la cancha en el Mundial 2026

En Estados Unidos, la invasión de cancha representa un “allanamiento criminal” y es considerado como del

Hinchas invadieron la cancha en el Mundial 2026

ito menor. Cada Estado tiene su jurisprudencia, pero los invasores podrían recibir una multa económica de hasta 2.500 dólares, o incluso afrontar la pena de hasta 12 meses de prisión.

El momento de la invasión de campo en Bélgica vs Senegal

NZ