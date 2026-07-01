Bélgica vs Senegal: el calvario de una generación dorada que ya no asusta

El durísimo desarrollo del partido ante Senegal en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a poner bajo la lupa la realidad de Bélgica, algo que en los últimos años no es sorpresa. Es el certificado de defunción de la generación más talentosa de la historia del fútbol belga.

Bélgica vs Senegal: increíble remontada belga con polémica clasificación en prórroga a octavos del Mundial 2026

Bélgica logró una agónica victoria ante Senegal

Aunque el amor propio y un empate agónico le devolvieron el alma al cuerpo para pelear la clasificación a los octavos de final, el trámite del encuentro desnudó lo mucho que le cuesta hoy a los Diablos Rojos imponer condiciones ante la intensidad física del fútbol africano. Una postal que cambió demasiado con respecto a su época dorada.

Para el fútbol belga, verse en esta situación de extrema tensión en una segunda ronda es el síntoma de un proceso que viene perdiendo fuerza con el correr de los años.

Del brillo en Rusia 2018 al sufrimiento extremo

Hace no mucho tiempo, Bélgica era sinónimo de la máxima excelencia futbolística. Aquella generación que deslumbró al planeta en Rusia 2018 con una actuación histórica se convirtió en una verdadera potencia global.

Con Eden Hazard en modo intratable, Kevin De Bruyne manejando los hilos y Romelu Lukaku rompiendo redes, los Diablos Rojos se quedaron con el tercer puesto de aquella Copa del Mundo jugando un fútbol de alto vuelo y eliminando a Brasil en el camino.

Aquel equipo no solo jugaba bien: llegó a liderar el Ranking FIFA de manera ininterrumpida entre 2018 y 2022. Eran, en los papeles, la máxima potencia europea, incluso por delante de la Francia campeona del mundo. Eran el rival a vencer, el equipo que todos querían evitar.

Eden Hazard y Kevin De Bruyne, galácticos de aquella Bélgica del 2018

Sin embargo, el exitoso ciclo de Roberto Martínez no supo resolver el recambio generacional ni coronar con un título. El principio del fin se firmó en Qatar 2022, donde la crisis interna y las declaraciones cruzadas dinamitaron al plantel, provocando una humillante eliminación en la primera ronda.

En este 2026, la falta de frescura colectiva volvió a quedar expuesta frente a Senegal. A aquella potencia que solía someter a sus rivales desde la posesión y el talento de sus individualidades hoy le cuesta horrores sostener el ritmo y sufre cada retroceso.

Bélgica ya no asusta como antes; se volvió un equipo que debe apelar al sufrimiento y a los dientes apretados para mantenerse con vida. El desenlace de esta llave en Norteamérica dirá si les alcanza para meterse entre los ocho mejores, pero la herida futbolística ya quedó a la vista de todos: el gigante que dominó el ranking durante años hoy camina al borde del abismo.

FMZ