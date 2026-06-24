Los cruces de 16avos del Mundial 2026: así quedaría el cuadro según la IA

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y, a falta de una sola jornada para completar el cuadro de clasificados, varios gigantes ya aseguraron su presencia en la ronda eliminatoria. El nuevo formato de 48 selecciones, con 12 grupos y 32 equipos avanzando a la siguiente instancia, hace que las combinaciones posibles sean muchísimas, aunque los modelos predictivos ya empiezan a dibujar un escenario bastante claro.

Entre los equipos que ya tienen prácticamente garantizado terminar como líderes aparecen Argentina, Alemania, Estados Unidos, México y Colombia, todos beneficiados por el criterio de desempate por enfrentamiento directo implementado por FIFA para esta edición. Del otro lado, selecciones como Panamá, Jordania y Túnez ya quedaron sin margen matemático para pelear los primeros puestos de sus zonas.

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Los algoritmos que proyectan resultados utilizando rankings FIFA, rendimiento reciente y probabilidades de mercado coinciden en varios cruces pesados para la primera ronda eliminatoria. Uno de los partidos más atractivos sería un duelo entre Argentina y Uruguay, una reedición del clásico rioplatense pero en instancia de eliminación directa. Otro enfrentamiento de enorme impacto sería el de Brasil frente a Japón, mientras que España podría cruzarse con la sorprendente Austria.

También aparecen posibles duelos entre selecciones europeas de peso. Según varias simulaciones, Francia se mediría con Suecia, mientras que Países Bajos chocaría ante la revelación africana de Marruecos. Además, la anfitriona Estados Unidos tendría un cruce favorable frente a Bosnia y Herzegovina, mientras que Inglaterra podría verse las caras con Senegal.

Las proyecciones, naturalmente, siguen siendo extremadamente sensibles a lo que ocurra en las últimas jornadas. Grupos como el G, el H y el K todavía tienen posiciones abiertas y el ranking de los ocho mejores terceros podría alterar gran parte del cuadro. Con el nuevo sistema de clasificación, una diferencia de gol o incluso una tarjeta amarilla podría terminar definiendo el rival de una potencia en la fase decisiva.

Todos los cruces de 16avos según la IA:

Alemania vs Paraguay

Francia vs Suecia

Corea del Sur vs Canadá

Países Bajos vs Marruecos

Colombia vs Croacia

España vs Austria

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Bélgica vs República Checa

Brasil vs Japón

Ecuador vs Noruega

México vs Escocia

Inglaterra vs Senegal

Argentina vs Uruguay

Turquía vs Egipto

Suiza vs Argelia

Portugal vs Costa de Marfil

LT.