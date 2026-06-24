Quién es István Kovács, el árbitro designado para Argentina vs Jordania en el Mundial 2026

La FIFA confirmó este miércoles la terna arbitral para el último compromiso de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro frente a Jordania, que se disputará el próximo sábado desde las 23:00 (hora argentina), contará con el arbitraje del rumano István Kovács.

El árbitro estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi, quienes completarán el equipo de asistentes. El escenario del duelo será el estadio AT&T de Dallas, mismo recinto donde el seleccionado albiceleste aseguró su pase a los 16avos de final tras superar a Austria por 2-0.

Argentina vs Jordania: cuándo juega, hora y TV para el partido por la fecha 3 del Mundial 2026

¿Quién es István Kovács? La trayectoria del árbitro designado

A sus 41 años, Kovács es un árbitro con amplia experiencia internacional, habiendo recibido su insignia FIFA en 2010. Aunque este Mundial 2026 representa su primera experiencia en una Copa del Mundo, su currículum es sumamente sólido:

Experiencia en Mundiales: Fue el juez principal en el partido número 1.000 en la historia de los mundiales, el cruce donde Japón goleó 4-0 a Túnez en la presente edición.

Trayectoria internacional: Ha sido protagonista en eliminatorias europeas, la Liga de Naciones de la UEFA y la Eurocopa 2024.

Finales de élite: Su mayor pergamino a nivel de clubes es haber dirigido la final de la Champions League 2024/25, encuentro en el que el PSG se impuso 5-0 ante el Inter de Milán en Múnich.

La Selección busca cerrar con puntaje ideal

Argentina llega al compromiso frente a Jordania con la tranquilidad de haber cumplido ya con el primer objetivo: la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, el equipo de Lionel Messi buscará cerrar la fase de grupos con una victoria para consolidar su posición y ganar confianza de cara a los duelos de eliminación directa que comenzarán tras este compromiso en Texas.

BP