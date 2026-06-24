Messi vs el resto: el desafío de Cristiano Ronaldo, Mbappé y las nuevas generaciones ante el capitán argentino en el Mundial 2026

Lo que habitualmente comienza como una trama secundaria, en el Mundial 2026 se ha transformado en el foco principal de atención. Los máximos artilleros del mundo están imponiendo una cadencia anotadora inusual, poniendo en serio riesgo el histórico récord de 13 goles de Just Fontaine en 1958. Desde el Mundial de 1970, cuando Gerd Müller alcanzó los 10 tantos, ningún jugador había logrado cifras de dos dígitos en una sola edición; sin embargo, este año, la tendencia parece estar cambiando.

Posiciones del Mundial 2026: criterio de desempate, mejores terceros y goleadores

Lionel Messi: La leyenda vigente a los 39 años

En el día de su cumpleaños número 39, Lionel Messi se erige como el gran protagonista del torneo. Con 18 goles acumulados en seis Copas del Mundo, el capitán argentino mantiene una vigencia asombrosa. Tras su triplete ante Argelia y su doblete frente a Austria, su nivel sigue despertando admiración incluso en quienes lo ven trabajar a diario. "Seguimos asombrados con él, ha sido el mejor durante 20 años y sigue haciéndolo en cada partido", declaró Lionel Scaloni, su técnico.

La persecución: Mbappé, Haaland y el despertar de CR7

La pelea por la Bota de Oro tiene nombres propios de peso:

Kylian Mbappé: Con cuatro goles en dos partidos, el francés —quien ya ganó el botín en Catar 2022— se mantiene al acecho. A pesar de la presión, se muestra enfocado en el colectivo: "No estoy mirando lo que hace Leo, solo me centro en ayudar a mi equipo".

Erling Haaland: El noruego empata con Mbappé en la tabla con cuatro tantos. Su eficacia es aterradora: registra 59 goles en 52 partidos internacionales. "Simplemente soy muy bueno marcando goles", confiesa con naturalidad.

Cristiano Ronaldo: A sus 41 años, CR7 volvió a hacer historia al anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Tras un inicio dubitativo, sus dos goles ante Uzbekistán dejaron claro su mensaje: "Siempre aparezco, aunque sea más tarde".

Harry Kane: Con dos goles en su haber, el delantero inglés sigue al acecho, buscando repetir su destacada actuación de Rusia 2018.

Cronograma del Mundial 2026: ¿Cuándo vuelven a jugar las estrellas?

La fase de grupos entra en su etapa de definiciones y los ojos del mundo están puestos en las próximas presentaciones de estos goleadores:

Lionel Messi (Argentina): Juega este sábado 27 de junio frente a Jordania.

Kylian Mbappé (Francia): Su próximo encuentro será el domingo 28 de junio contra la selección de Ecuador.

Erling Haaland (Noruega): Regresa al campo este viernes 26 de junio ante el equipo de Uruguay.

Cristiano Ronaldo (Portugal): Jugará nuevamente el lunes 29 de junio frente a la selección de Chile.

Harry Kane (Inglaterra): Volverá a la acción este sábado 27 de junio frente a Corea del Sur.

Lamine Yamal (España): El joven prodigio tendrá su próxima prueba este domingo 28 de junio ante el seleccionado de Nigeria.

BP