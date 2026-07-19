Cuántos títulos oficiales tiene Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Desde su asunción en 2018, Lionel Scaloni no solo terminó con una sequía de 28 años sin consagraciones para la Selección Argentina, sino que construyó un proyecto de trabajo que hoy cosecha frutos históricos. Su capacidad para liderar, su claridad táctica y la consolidación de un grupo humano inquebrantable han llevado a la Albiceleste a la cima del mundo en múltiples ocasiones.

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Los 4 títulos de Scaloni como DT de la Selección Argentina

La vitrina de Scaloni como director técnico del primer equipo nacional es, a día de hoy, una de las más prestigiosas del fútbol internacional. El entrenador cuenta con cuatro conquistas oficiales, todas logradas en un lapso de tiempo extraordinario:

Copa América 2021: El primer gran paso, logrado en el mítico estadio Maracaná, que rompió la larga espera argentina sin títulos.

Finalissima 2022 : La contundente victoria ante Italia en Wembley, reafirmando el nivel de la selección frente a los campeones europeos.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: La cumbre de su carrera, devolviendo a Argentina el cetro mundial tras 36 años de espera.

Copa América 2024: El bicampeonato continental, que confirmó la vigencia y el hambre de gloria del equipo al vencer a Colombia en la final.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo

El inicio del camino: el título en juveniles

Aunque su éxito en la selección mayor es el que acapara todas las miradas, la carrera de Scaloni como estratega comenzó a dar sus frutos en las categorías formativas. Antes de su oficialización definitiva en el seleccionado absoluto, condujo a la Selección Sub-20 a conquistar el Torneo Internacional de la Alcúdia (COTIF) en 2018, un paso fundamental que sirvió como piedra angular para la renovación generacional que vendría años después.

Un lugar en la historia grande

Las estadísticas respaldan la dimensión del "Scalonismo". Con estos resultados, el técnico de Pujato igualó la marca de Alfio Basile como el segundo entrenador con más títulos en la selección mayor, quedando solo por detrás del histórico Guillermo Stábile, quien sumó 9 conquistas.

Además, Scaloni ostenta el logro de ser el primer estratega argentino en la historia en conquistar la denominada "Triple Corona" (Copa América, Finalissima y Copa del Mundo) en un mismo ciclo, una hazaña que lo coloca no solo como un referente estadístico, sino como el líder de una era que ha marcado un antes y un después en la identidad y el éxito del fútbol argentino a nivel global.

BP