España y Francia se enfrentan en semifinales del Mundial 2026 este martes en el Estadio de Dallas. La Roja pondrá a prueba su excelente juego colectivo frente al poder de fuego francés y la jerarquía de Kylian Mbappé, superestrella que brilla en Norteamérica pero que fue muy criticada en España por su conflictiva temporada en Real Madrid.

Mbappé, el futbolista que puso a Real Madrid en el Mundial 2026

Pese a no tener ningún jugador convocado en la Selección de España, Real Madrid batió el récord histórico de Mundiales como el equipo que más goles aportó a una misma edición del torneo. De los 19 goles anotados por futbolistas “Merengues”, ocho fueron de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé en Real Madrid

La “anomalía” que España no tenga ningún convocado del Madrid por primera vez en la historia de los Mundiales terminó corregida de urgencia tras anunciarse el fichaje del lateral Marc Cucurella en pleno torneo.

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Los motivos de las críticas a Kylian Mbappé en España

Mientras en Francia es un héroe nacional que suma 8 goles y comparte el liderazgo de la tabla de artilleros con Lionel Messi, en la capital española miran su nivel con recelo. Parte del público de Real Madrid centra sus críticas en considerar que Mbappé jugó la recta final de la temporada “a media máquina” para preservarse físicamente para la gran cita de la FIFA.

Kylian Mbappé

El segundo año de Kylian Mbappé en Real Madrid fue frustrante a nivel colectivo, sufriendo la eliminación en Champions ante el Bayern Múnich y perdiendo LaLiga contra el Barcelona, que se consagró en el Clásico. Pese a coronarse como 'Pichichi' del torneo con 25 tantos, sus cruces públicos con el ex DT Álvaro Arbeloa y los médicos del club fracturaron la relación con la tribuna.

NZ