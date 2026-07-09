Más que un partido: el trasfondo social que convierte a Francia vs Marruecos en un duelo de alto riesgo

Aunque el partido se dispute a más de 5.500 kilómetros de distancia, París vive horas de tensión. El cruce entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 ha sido clasificado oficialmente como un evento de "alto riesgo". Con el objetivo de evitar focos de conflicto, el Estado francés movilizará a 20.000 policías y gendarmes a lo largo de todo el territorio nacional.

La inteligencia francesa, a través de informes internos citados por Le Parisien, advierte sobre el peligro inminente: "El encuentro presenta un mayor riesgo debido a su carácter eliminatorio. Cabe temer concentraciones en la vía pública acompañadas de uso de material pirotécnico, sea cual sea el resultado".

Francia vs Marruecos, por el Mundial 2026

El recuerdo de Qatar 2022: una herida abierta

La preocupación de las autoridades tiene nombre y fecha: la semifinal de 2022. Tras aquel partido, los festejos en Francia se transformaron en una batalla campal. Solo en el área metropolitana de París se registraron 167 detenidos, mientras que el saldo total en el país alcanzó las 266 detenciones. El hecho más trágico ocurrió en Montpellier, donde un adolescente de 14 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo en medio de los disturbios. Ese precedente es, hoy, el termómetro que mide la rigurosidad del operativo de seguridad.

Raíces históricas y una convivencia bajo tensión

Más allá de lo deportivo, el enfrentamiento posee una carga social profunda. Francia ejerció un protectorado sobre Marruecos entre 1912 y 1956, una etapa de colonización que dejó huellas indelebles en ambos pueblos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el flujo migratorio consolidó a la comunidad marroquí como la segunda más numerosa en territorio galo, solo por detrás de la argelina.

Hoy, se estima que viven en Francia cerca de un millón de personas con doble nacionalidad y otras 800.000 con nacionalidad marroquí, lo que explica por qué este partido se vive como un "clásico" interno dentro de las fronteras europeas.

Las medidas en París: entre el llamado a la calma y la organización

En un intento por canalizar la pasión de los aficionados, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, hizo un enfático llamamiento a la paz y a la convivencia. Paralelamente, el Ayuntamiento de París ha tomado medidas para controlar las concentraciones masivas, habilitando zonas especiales para fanáticos en el Marais y la rue de la Roquette. Para evitar el descontrol total, las autoridades han autorizado que las terrazas de los bares puedan permanecer abiertas hasta las 2 de la madrugada, buscando que el seguimiento del partido se mantenga dentro de un marco de orden público.

BP