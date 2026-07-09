Quién es João Pinheiro, el polémico árbitro portugués que dirigirá Argentina vs Suiza

La expectativa en torno a los cuartos de final del Mundial 2026 crece conforme se acerca el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza, programado para este sábado a las 22:00 en Kansas City. En este marco de alta tensión competitiva, la FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

Si bien el colegiado cuenta con una sólida trayectoria en el fútbol europeo, su designación ha generado comentarios en la previa debido a sus antecedentes recientes en competiciones continentales.

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Un árbitro con trayectoria en la élite europea

João Pinheiro, nacido en Vila Nova de Famalicão, es actualmente una de las figuras más reconocidas del arbitraje en Portugal y un habitual en las competiciones organizadas por la UEFA. Su ascenso ha sido constante desde su debut en la Primera División de su país en 2015, lo que le permitió obtener la escarapela internacional en 2016 y dar el salto a la Champions League en la temporada 2022/23.

A sus 38 años, Pinheiro enfrenta su primera experiencia mundialista, donde ya ha demostrado un estilo definido. En esta Copa del Mundo, dirigió el encuentro de fase de grupos entre Suiza y Bosnia —donde mostró tres amarillas y una roja al bosnio Tarik Muharemovic— y estuvo presente en el cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.

João Pinheiro

La sombra de la polémica en Champions League

Pese a su experiencia en instancias decisivas, el nombre de Pinheiro estuvo en el centro de la escena en la última edición de la Champions League. Durante la semifinal de vuelta entre el Bayern Munich y el París Saint-Germain, el árbitro fue foco de duras críticas.

Con el marcador 1-0 a favor de los franceses, el juez omitió una clara mano de su compatriota Joao Neves dentro del área del PSG. La jugada, que fue reclamada con vehemencia por todo el banco bávaro, no solo no fue sancionada como penal en el campo, sino que tampoco recibió intervención alguna por parte del VAR, lo que generó un fuerte malestar en el mundo del fútbol y marcó un antes y un después en la percepción sobre su manejo de situaciones límite.

La terna completa para un duelo clave

Más allá de los antecedentes, la FIFA ha depositado su confianza en el equipo portugués para el choque de este sábado en Kansas City. Pinheiro no estará solo: el arbitraje contará con el respaldo de una terna íntegramente de su nacionalidad.

Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal).

Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal).

Asistente 2: Luciano Maia (Portugal).

Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Para la Selección Argentina, el encuentro marcará el primer contacto formal con el juez portugués, ya que nunca antes ha dirigido al combinado albiceleste. Suiza, por el contrario, ya conoce su criterio tras el enfrentamiento de la primera fase, lo que añade una variable extra a un partido de cuartos de final que promete ser decisivo.

BP