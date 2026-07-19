Puntajes de Argentina vs España por la final del Mundial 2026

Uno por uno, la calificación de todos los jugadores argentinos en la final de la Copa del Mundo ante España:

Emiliano Martínez (9): El Dibu fue el único que hoy se salvó. Tras más de 20 tiros de España, Ferrán Torres fue quien rompió el cero en el inicio del segundo tiempo extra.

Gonzalo Montiel (5): Se retiró antes de la hora de partido. Muy bien desde el lado defensivo, pero casi ni pudo pasar al ataque.

Cuti Romero (5): Sacó hasta donde pudo y también fue cambio por lesión antes de los 70. Gran primer tiempo, donde manejó bien los tiempos, pero el físico de ambos centrales termina siendo algo fundamental, ya que los mejores jugadores no pudieron terminar el partido y encima, gastó cambios.

Lisandro Martínez (5): Muy participativo en la salida y se mostró mayormente por la banda cuando Argentina necesitó ganar metros. Salió por una molestia antes del final del PT.

Nicolás Tagliafico (6): Demostró un nivel alto, ante la gran

Nicolás González (5): Fue la carta sorpresa de Scaloni por la banda izquierda. No pudo terminar una jugada, aunque en varías ocasiones dónde limpió jugadas y acumuló marcas. Salió en el ET.

Rodrigo De Paul (6): Tuvo un rol de mediocampista de salida, mostrándose por derecha en la salida de los centrales. No fue un buen partido del motorcito: no fue ese todocampista, no estuvo preciso en los pases, ni tampoco en el factor defensivo.

Enzo Fernández (3): Empezó el partido de cinco y con el ingreso de Paredes se vio más suelto. Dos amarillas evitables, la primera fue por protestar y la segunda por ir abajo por demás

Alexis Mac Allister (5): Partido jodido para el mediocampista. El 20 terminó con amarilla y acalambrado

Julián Álvarez (7): Mucha entrega desde el comienzo ante un partido que le quedó incomodo. Sobre el final, la araña se tiró a la banda.

Lionel Messi (7): No pudo sacar su mayor virtud. Nunca hubo pocos espacios, más bien, había mucho lugar para correr. Sobre el final, ya con el partido abajo, mostró su rebeldía más grande, pero no se pudo

SUPLENTES

Nicolás Otamendi (7): Mucho sacrificio por parte de Ota. Perdió la titularidad e hizo todo lo que pudo en defensa. Se adaptó a jugar de 2, de 6 y sobre el final de 9. Es el argentino que más falta recibió.

Leandro Paredes (5): Ingreso flojo, con el tiempo lo enderezó. Vio la amarilla muy muy temprano y tuvo un partido firme en el fondo

Giuliano Simeone (7): Buen ingreso del Cholito. La presión hizo que Argentina recupere varias veces la pelota y en su versión ofensiva, tiró varios centros.

Nahuel Molina (4): Nuevamente en su espalda está el gol. A pesar de que hoy ingresó desde el banco, fue muy endeble y no participó en ataque.

Facundo Medina (6): Entró para jugar de central por izquierda, pero por momentos se paró de lateral izquierdo. Al final ganó metros y estuvo firme en los cortes.

Marcos Senesi (5): No tuvo cortes ni participaciones destacadas en defensa. Pudo poner el empate sobre el final en una pelota parada.

LT.