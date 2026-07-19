domingo 19 de julio del 2026
Mundial 2026

Se rompió la zaga central: sale Cuti Romero y Argentina sufre por las lesiones en la final del Mundial 2026

La zaga central de la Selección Argentina atraviesa un momento crítico en la final del Mundial 2026 ante España. Tras la salida obligada de Lisandro Martínez en la primera mitad, el Cuti Romero también debió abandonar el campo de juego por una dolencia física.

Lesión de Cuti Romero en la final del Mundial 2026
Lesión de Cuti Romero en la final del Mundial 2026 | Captura TV
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Cuando el reloj marcaba los 70 minutos de juego y la tensión alcanzaba su punto máximo en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una nueva alarma se encendió en el banco albiceleste. El Cuti Romero, pilar fundamental de la defensa argentina, sintió una molestia física que le impidió continuar con normalidad.

Ante la imposibilidad de seguir, Lionel Scaloni debió agotar una variante táctica de urgencia, ordenando el ingreso de Facundo Medina para completar el esquema defensivo en el tramo final del encuentro.

Duro golpe para la Selección Argentina: Lisandro Martínez se retiró lesionado de la final ante España

La situación de la Selección Argentina es, cuanto menos, preocupante. Con las bajas de sus dos centrales titulares —Lisandro Martínez en el primer tiempo y ahora el Cuti Romero—, el equipo nacional debe afrontar la parte final de esta gran final con una estructura defensiva improvisada. La resistencia albiceleste, que ha sido el sello del equipo durante todo el torneo, enfrenta su prueba más difícil ante un rival de la jerarquía de España, obligando a los jugadores que saltaron desde el banco a responder con máxima concentración para sostener el empate y buscar la gloria eterna.

Un cambio en el medio

La salida del Cuti no fue el único movimiento en ese instante. En busca de renovar energía en la mitad de la cancha, el cuerpo técnico también dispuso el ingreso de Giuliano Simeone en reemplazo de Rodrigo De Paul. El "Motorcito", tras un despliegue intenso, dejó su lugar en un cambio que busca equilibrar el equipo y dotar de mayor frescura al mediocampo frente al incesante dominio de posesión que ha mostrado el seleccionado español durante todo el partido.

BP

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