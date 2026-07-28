La gira sobre superficie dura previa al US Open no comenzó de la mejor manera para la delegación argentina. En su presentación por la primera ronda del ATP 500 de Washington, Tomás Etcheverry perdió sin atenuantes frente al estadounidense Brandon Nakashima por 6-3 y 6-4 en un desarrollo que se resolvió en apenas una hora y 22 minutos.

Tomás Etcheverry

El platense, que figuraba como la única raqueta albiceleste dentro del cuadro principal del certamen, pagó caro las imprecisiones con su servicio en los momentos bisagra del encuentro y no logró inquietar el juego del norteamericano.

El desarrollo del partido estuvo marcado por el aplomo del tenista local. Nakashima estuvo impecable en los puntos clave: aprovechó al máximo sus oportunidades y cerró el encuentro con un perfecto 3/3 en puntos de quiebre concretados. Por su parte, a Etcheverry le costó generar opciones sobre el saque rival y solo dispuso de una chance de break en todo el partido.

A pesar de registrar 4 aces frente a los 8 del estadounidense, los números finales reflejaron la efectividad de Nakashima, quien se quedó con el 81% de los puntos jugados con su primer servicio y dominó la cuenta global por 55 puntos ganados contra 41 del argentino.

Brandon Nakashima

Con este resultado, Washington continúa estirando una larga racha para el tenis nacional: Juan Martín del Potro se mantiene como el último argentino en levantar el trofeo en la capital estadounidense, logro que consiguió en la edición 2013.

Etcheverry, en tanto, deberá dar vuelta la página rápidamente para ajustar detalles de cara a sus próximas paradas sobre la superficie dura norteamericana.

Por su parte, el estadounidense Nakashima jugará los octavos de final del certamen norteamericano contra el ganador del duelo entre el estadounidense Zachary Svajda y el checo Jakub Mensík.

FMZ