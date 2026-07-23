El platense Tomás Martín Etcheverry se impuso con autoridad sobre Ignacio Buse y clasificó a semifinales en el ATP 250 de Kitzbühel, Austria, ganando 6-2 y 7-5. Tommy remontó la segunda manga iniciando una tremenda recuperación cuando caía parcialmente por 2-5.

Tomás Etcheverry

Etcheverry logró avanzar desde unos cuartos de final que tuvieron a otros dos tenistas argentinos. Sebastián Báez, campeón del torneo en 2023, cayó 6-3 y 6-1 contra Yannick Hanfmann, mientras que Mariano Navone fue eliminado por Quentin Halys 7-5 y 6-3.

Tomás Etcheverry busca la final del ATP Kitzbühel: cuándo y contra quién juega

La segunda mejor raqueta del Ranking ATP (31) enfrentará este viernes a Aleksandr Búblik, número 11 del mundo, primer clasificado al torneo y campeón defensor. Será el segundo enfrentamiento oficial entre ambos, con el kazajo imponiéndose en la tercera ronda del último Australia Open.

Tomás Etcheverry en Austria

Tommy Etcheverry disputará la tercera semifinal de su Temporada 2026, primera desde Río de Janeiro, aquel torneo en el que logró su, al momento, único título en el circuito ATP. El ganador se enfrentará ante Hanfmann o Halys.

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó una remontada épica en el ATP 250 de Gstaad

ATP Kitzbühel y el legado de Guillermo Vilas

El Austrian Open es el sexto torneo de tenis en disputa más antiguo del mundo, y el último sobre polvo de ladrillo de la temporada 2026. Forma parte del circuito ATP 250, aunque supo ser de categoría 500 (Entonces ATP Series Gold).

Vilas logró en Kitzbühel el último título de su carrera (1983)

Guillermo Vilas es el tenista que más veces conquistó el título en Kitzbühel, con cuatro títulos. Horacio de la Peña, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Agustín Calleri, Juan Mónaco, Juan Martín del Potro y Sebastián Báez fueron los otros argentinos en conquistarlo.