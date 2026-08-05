El Montreal Open volvió a tener una destacada actuación de Mariano Navone, quien tras debutar con victoria sobre Berrettini logró meterse en tercera ronda imponiéndose 1-6, 6-3 y 6-3 sobre Valentin Vacherot, el polaco número 18 del mundo.

Navone (44) remontó con esfuerzo una primera manga adversa y terminó confirmando su capacidad en canchas duras para ser el primer argentino en la tercera ronda, allí donde espera por Arthur Fils o Zachary Svajda.

Tomás Martín Etcheverry debutó con derrota en Montreal

Tommy Etcheverry (30), segunda mejor raqueta del país y uno de los cabezas de serie del torneo, hizo su debut en la R2 y cayó derrotado 6-4 y 6-2 ante el portugués Nuno Borges. El platense volvió a despedirse en su presentación por Masters 1000, tal como le había pasado en Roma.

Sebastián Báez en el Masters de Montreal

También fue derrotado Sebastián Báez (48), luego de un auspicioso debut ante Mattia Bellucci, cayendo 6-3, 3-6 y 2-6 ante Zizou Bergs.

Más argentinos en el Montreal Open

Francisco Cerúndolo (23) realizará su debut este miércoles ante Alex Michelsen, buscando imponer su jerarquía desde la segunda ronda.

Francisco Cerúndolo debuta en Montreal

También jugará su partido Thiago Tirante, quien tras vencer a Duncan Chan tendrá una parada bravísima ante Taylor Fritz.

NZ