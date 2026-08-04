Sebastián Báez y Thiago Tirante debutaron con triunfo en el Masters 1000 de Canadá

La legión argentina de tenis sigue haciendo su presentación en el Masters 1000 de Canadá, destacado evento en la carrera al US Open, último Grand Slam de la temporada 2026. El cuadro masculino se disputa en Montreal y Sebastián Báez (48) logró la primera victoria de su carrera en el torneo venciendo 7-5 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci.

Sebastián Báez y Thiago Tirante ganaron sus debuts en Montreal

Seba Báez tomó las riendas del partido tras un disputado primer set y terminó sellando con buen tenis su quinta victoria de la temporada en torneos Masters 1000. Tras alcanzar cuartos de final en Båstad y Kitzbühel, el sanmartinense tuvo una auspiciosa presentación en superficie dura. Ahora enfrentará al belga Zizou Bergs.

Sebastián Báez en el Masters 1000 de Canadá

Por su parte Thiago Agustín Tirante (65) trabajó duro en su victoria ante el local Duncan Chan, joven tenista que ocupa el puesto 606 del Ranking ATP. Tras ganar 6-3 el primer set, Thiago erró mucho y cayó derrotado 1-6. La tercera manga tuvo a Chan dominando y una diferencia parcial de 2-4, sin embargo el argentino recuperó el eje para remontar y terminó salvando la ropa en tie break para el 6-3, 1-6 y 7-6(3) final. Ahora tendrá una parada brava ante Taylor Fritz (8).

Mariano Navone vence a Matteo Berrettini en Montreal

La acción para los argentinos en el cuadro individual masculino había comenzado con la gran victoria del lunes de Mariano Navone (44) ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3, 6-7(5) y 6-3. Navone jugará ante el polaco Vacherot en segunda ronda.

Mariano Navone en el Masters 1000 de Canadá

Todos los argentinos en el Masters 1000 de Canadá

Camilo Ugo Carabelli fue eliminado ante el británico Cameron Norrie mientras que Solana Sierra se quedó en la clasificación para el cuadro femenino, que se disputa en Toronto, cayendo frente a la estadounidense Sloane Stephens.

Román Burruchaga debutará el martes ante Alexei Popyrin y Juan Manuel Cerúndolo frente al serbio Hamad Medjedovic. El miércoles harán su presentación las dos mejores raquetas del país, que inician la segunda ronda.

Francisco Cerúndolo (23) enfrentará al estadounidense Alex Michelsen y Tomás Martín Etcheverry (30) al portugués Nuno Borges. Jannik Sinner, número 1 del mundo, no juega el torneo por descanso y tampoco estará Carlos Alcaraz, quien sigue recuperándose de su lesión.

NZ