Barracas Central y Aldosivi dieron inicio al miércoles de Torneo Clausura 2026 en día y horario habitual para las presentaciones del Guapo en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El equipo de Damián Ayude llegaba dulce tras su gran victoria ante River Plate en el Estadio Monumental.

Tomás Porra, autor del gol de Barracas

Barracas también se presentaba tras la situación vivida con Gonzalo Morales, autor del gol del triunfo ante River, quien fue apartado por decisión institucional tras recibir una denuncia por violencia de género por parte de su expareja.

El DT de Barracas Central habló sobre el caso de Gonzalo Morales: "El club hizo lo que correspondía"

El insólito gol de Porra para el triunfo de Barracas

El local moldeó su diferencia en el minuto 40 de la primera mitad. Tomás Porra recibió la pelota por bajo y forzó una increíble carambola con zurdazo desde puertas del área: la redonda desvió en Dadín, hizo una extraña parábola y golpeó en el defensor López antes de inflar la red.

El gol fue suficiente para que Barracas consolide su segunda victoria al hilo en el campeonato, puntaje perfecto bajo la conducción de Damián Ayude. Aldosivi, que había debutado con empate, se quedó con las manos vacías pese a tener algunas chances durante la segunda mitad.

Aldosivi, necesitado de puntos, recibirá a Gimnasia de La Plata el próximo domingo, partido que contaría con la presencia de público visitante. Ese mismo día Barracas Central será visitante de Deportivo Riestra.

Estadísticas de Barracas Central vs Aldosivi

NZ