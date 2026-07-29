En un partido dinámico, Defensa y Justicia aprovechó su eficacia en el primer tiempo para construir una victoria clave por 2-1 frente a Deportivo Riestra, resultado que le permitió alcanzar de manera provisoria la punta de la Zona A en el arranque del Torneo Clausura 2026.

El cruce en el Norberto Tomaghello comenzó con aproximaciones de ambos lados y pasajes de ida y vuelta. No obstante, la paridad se rompió después de 20 minutos.

David Barbona remató, el arquero Ignacio Arce dio un rebote y Juan Manuel Gutiérrez reaccionó atento para empujar el balón y decretar el 1-0 parcial.

Apenas 14 minutos después, a los 36 del primer tiempo, el propio Barbona coronó una gran jugada ofensiva para establecer el segundo gol del Halcón y ampliar la brecha en el marcador antes del descanso.

Ya en el segundo tiempo, Riestra comenzó a reaccionar y generaba las ocasiones con más peligro en Florencio Varela. Tras no dejar de intentar, el gol del descuento llegó.

A los 26 del segundo tiempo, y ante un gran centro de Nicolás Sansotre, Tomás González se anticipó ante la defensa local y apareció solo por arriba para estampar el 2-1 final.

Con este triunfo, el conjunto de Florencio Varela alcanzó las cuatro unidades en la tabla de posiciones y se ubica en lo más alto de la Zona A.

FMZ