Luego del empate 2-2 ante Newell´s, Boca volvió al Torneo Clausura y se llevó un gran triunfo frente a Estudiantes haciendo de local en Parque Patricios. Los puntajes para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

"Fue un gran triunfo, pero no es suficiente": la autocrítica de Rodolfo Arruabarrena tras la victoria de Boca frente a Estudiantes

Los puntajes para los jugadores de Boca

Álvaro Montero (7): Gran partido del nuevo arquero de Boca. Pese a que no sufrió mucho durante los 90, resolvió de gran manera algunos embates de Estudiantes, principalmente en el primer tiempo, donde logró sacarse dos pelotas muy peligrosas a Guido Carrillo.

Leandro Lozano (5): Al nuevo lateral derecho aún le cuesta al momento de defender. Buenas subidas en el primer tiempo, donde pasó a la ofensiva en varias situaciones que generaron peligro. No obstante, su nivel fue decayendo en los segundos 45 minutos, pero no pasó sobresaltos.

Lautaro Di Lollo (6,50): Por poco, fue el mejor de la zaga central. Si bien no tuvo mucho trabajo, logró cortar las pelotas necesarias. Fue de menos a más y, poco a poco, vuelve a afianzarse como titular.

Marco Pellegrino (6): El chico no jugaba desde hace tiempo y fue correcto como segundo central. Acompañó a Di Lollo en todo momento y tuvo un gran trabajo en el juego aéreo.

Lautaro Blanco (6): Comenzó cometiendo algunos errores y dejando su banda descubierta en el primer tiempo, por donde Estudiantes atacó. No obstante, logró resolver ese pequeño gris y fue letal en la ofensiva aportando la asistencia para el gol de Asacabirar.

Santiago Ascacibar (8): De lo mejor de Boca en este gran partido ante en Pincha. El Ruso jugó ante su antiguo club y no se midió para nada: metió garra, cruzó varias pelotas en el mediocampo y, para coronar su noche, cumplió con la ley del ex para darle el triunfo al Xeneize.

Leandro Paredes (6.5): Gran partido para el capitán de Boca. Manejó los hilos en el mediocampo, metió buenas pelotas al espacio y cortó al momento de defender.

Milton Delgado (6): A pesar de que estuvo algo dubitativo, el Chelito tuvo grandes acciones: recuperó y aguantó a los potentes mediocampistas del Pincha.

Tomás Aranda (6): Correcto partido para el número 10. Se asoció de gran manera con el otro juvenil Leonel Flores y generó gran peligro con pases milimétricos. No fue su mejor partido, pero siempre da de qué hablar.

Leonel Flores (7): El más activo en la ofensiva. Desequilibrante, canchero y con una gran gambeta que sigue enamorando a los hinchas. Con la pelota bajo sus pies, el 19 generó peligro y tuvo grandes chances de ampliar la cuenta. Aún le falta ese toque de efectividad de cara al arco.

Miguel Merentiel (4): El uruguayo no logra afianzarse. Se siente incómodo siendo el único referente en el área rival. La Bestia aún no despierta.

Suplentes

Sebastián Villa (5): Si bien generó algunos centros, no aportó demasiado, pero tampoco se desvió de la táctica.

Alan Velasco (5.5): Entró con ganas y eso es rescatable. A pesar de que no tuvo grandes ocasiones para liquidarlo, fue para adelante y generó amenaza en Estudiantes.

Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón (sin puntaje): Ambos ingresaron sobre el final y no tuvieron muchos minutos para darles un puntaje.

FMZ