Luego de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata con gol de Santiago Ascacíbar, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, pasó por la conferencia de prensa en Parque Patricios y dejó sus sensaciones.

Satisfecho por el resultado pero exigente con el rendimiento colectivo, el Vasco dejó sus impresiones sobre el funcionamiento del equipo y remarcó la importancia de no relajarse.

Boca logró su primer triunfo en el Torneo Clausura: con gol de Ascacíbar, venció 1-0 a Estudiantes en Parque Patricios

Rodolfo Arruabarrena

Autocrítica pese al triunfo ante Estudiantes

"Hicimos un partido serio, felicitar a los jugadores. Estuvimos bien tanto defensivamente como ofensivamente. Creamos situaciones no tan claras, pero generamos ocasiones con un gran triunfo táctico. Un triunfo importante", arrancó explicando el Vasco.

Luego, agregó: "Necesitábamos este triunfo y, sobre todo, repetir y sumar más buenos minutos ante un gran rival que sabe a lo que juega. En líneas generales, un buen triunfo".

Sin embargo, fiel a su estilo de conducción, el técnico dejó en claro que la búsqueda del techo futbolístico continúa: "La excelencia nunca está, voy a seguir exigiendo. Fue un buen partido, pero tenemos que ser más regulares. Tenemos que intentar aprovechar y encontrar un buen funcionamiento, tratar de sumar y ganar, que es lo que impone este club. Fue un gran triunfo, pero no es suficiente".

El elogio a Leo Flores, la seguidilla de agosto y la búsqueda de refuerzos

A la hora de referirse a las actuaciones individuales, el estratega hizo foco en la consolidación del juvenil Leonel Flores: "En el complejo hay mucha gente conocida, excompañeros. Yo estando afuera siempre miro la cantera de Boca para intentar sacar a alguno. Es todo mérito de él, de seguir creciendo y de ser autocrítico. Estoy contento por él y por el grupo".

Boca 1 - 0 Estudiantes

De cara al calendario de agosto, Arruabarrena hizo hincapié en la preparación física: "Analizamos, trabajamos; el descanso y la alimentación son fundamentales. Tal vez en esa carencia de tiempo de trabajo busco calidad. Nosotros vamos a jugar el 8, el 11, el 15... Los chicos están bien, cansados, normal".

Para finalizar, el Vasco se pronunció sobre dos temas claves de la estructura del equipo: el mercado de pases y el liderazgo del plantel.

"Es un mercado de pases muy difícil para Boca. Estoy en contacto con el presidente, él sabe lo que necesitamos y estoy tranquilo. Se han nombrado varios jugadores, esperemos poder concretar algo. Confío en este plantel. En cuanto al equipo, Leandro (Paredes) es nuestro capitán y nos da jerarquía, pero cualquiera puede ser capitán; me siento confiado ponga a quien ponga", concluyó.

FMZ