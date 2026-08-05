Tigre y Belgrano igualaron 0-0 en el Estadio Don José Dellagiovanna de Victoria, en el cruce pendiente de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026.

En un trámite caracterizado por la paridad, el desarrollo del juego pasó de discreto a caótico en los minutos finales, donde el arbitraje de Fernando Echenique y las incidencias de VAR se llevaron todo el protagonismo.

Durante la primera etapa, el conjunto cordobés dispuso de las mejores aproximaciones mediante los remates de Nicolás Fernández y Emiliano Rigoni, bien contenidos por el arquero local Felipe Zenobio. Por su parte, el elenco de Victoria intentó adueñarse de la pelota con las insinuaciones de Jabes Saralegui y la movilidad de Ignacio Russo.

El complemento mantuvo la tónica de desgaste y juego cortado, con atajadas clave de Thiago Cardozo ante los disparos de Elías Cabrera y Alan Barrionuevo.

La gran polémica de la noche llegó sobre el final del partido: el árbitro Echenique fue llamado por el VAR para revisar un discutible contacto en el área del Pirata. Tras observar la jugada en el monitor, el colegiado sancionó la pena máxima para el dueño de casa.

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Atajada heroica de Cardozo y desenlace descontrolado

La sanción del penal desató las protestas desmedidas de la delegación visitante. En medio del descontrol, Adrián Sánchez vio la segunda tarjeta amarilla a los 41 minutos y se marchó expulsado.

Tras varios minutos de parate, el delantero Alfio Oviedo se hizo cargo de la ejecución a los 43 minutos, pero Thiago Cardozo adivinó la intención de su remate y contuvo el disparo para sostener el empate.

Inmediatamente después de la salvada, la tensión continuó en aumento y Belgrano sufrió una nueva baja: Santiago Longo recibió la tarjeta roja directa.

Con nueve hombres en cancha, el Pirata aguantó los embates finales de Tigre en los seis minutos de adición y festejó un punto con sabor a hazaña.

FMZ