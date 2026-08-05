Lionel Messi volvió a dar una exhibición de jerarquía futbolística. En el marco del debut de Inter Miami en la Leagues Cup 2026 frente al Atlético San Luis de México, el capitán argentino disputó su primer encuentro como titular tras su participación en el Mundial 2026 y completó un partido brillante para dar vuelta un trámite adverso. Doblete y asistencia para ganar 4-2.

El inicio de la jornada no resultó sencillo para el conjunto de Florida, ya que el elenco mexicano sorprendió a los tres minutos de juego con un gol de cabeza de David Rodríguez.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar de la mano del diez: a los 11 minutos, Messi conectó de primera y con un sutil zurdazo un centro enviado por Noah Allen desde la banda izquierda para establecer el 1-1.

Todos de pie en el regreso del 10: Messi volvió a jugar tras la final del Mundial 2026 y enloqueció a todo Miami

A partir de allí, el monólogo del rosarino se adueñó del partido. Tras estrellar un remate en el palo a los 19 minutos que derivó poco después en el gol del venezolano Telasco Segovia, Messi estiró la ventaja tras recibir nuevamente una asistencia de Allen: dejó pasar la pelota en una gran maniobra colectiva y definió cruzado ante el achique del arquero Andrés Sánchez.

Para sellar la primera parte con la cereza del postre, ejecutó con precisión un tiro de esquina en el tiempo añadido y el defensor brasileño Micael lo transformó en el 4-1 de cabeza.

En el arranque del complemento, el conjunto visitante descontó a los 5 minutos mediante un golazo de Rafa Llorente. No obstante, cuando corrían 31 minutos de la segunda mitad y el marcador indicaba un 4-2 favorable al equipo de Miami, el árbitro decidió detener las acciones debido a la presencia de relámpagos en las inmediaciones del estadio.

Más allá del parate climático que dejó en pausa el cierre del cotejo, el rosarino dejó en claro que su olfato goleador se mantiene intacto tras alcanzar las 921 conquistas en su carrera profesional. Luego de sumar minutos la fecha pasada frente a Columbus Crew en la MLS, Messi desplegó todo su repertorio en la Leagues Cup.

FMZ