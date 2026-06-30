Por los 16avos de final, la selección de Costa de Marfil caía ante la dura Noruega en Texas, pero Amad Diallo apareció en el momento más caliente de la cancha para clavar el 1-1 parcial, hacer estallar a la tribuna naranja y reescribir una historia de película que nació mucho antes de que tocara su primera pelota de fútbol.

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Nacido en Abiyán en 2002, el delantero del Manchester United conoció la crudeza del mundo desde muy chico, teniendo que escapar de los conflictos civiles de su país natal. Su destino lo llevó a Italia junto a su hermano Hamed (también futbolista), donde pasó su infancia bajo el estatus de refugiado antes de ser adoptado por las inferiores del Atalanta, club que detectó su talento de inmediato.

Sin embargo, el camino hacia el profesionalismo estuvo lejos de ser sencillo. Años más tarde se conoció que su llegada a Italia había estado rodeada de irregularidades documentales, al punto de que durante parte de su adolescencia figuró legalmente como hijo de una familia que no era la suya. El caso salió a la luz en medio de una investigación sobre el traslado de jóvenes futbolistas africanos a Europa mediante identidades falsas, una situación que sacudió al fútbol italiano y que convirtió la historia de Amad en mucho más que la de una simple promesa del deporte.

Noruega avanzó

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En los 16avos de final ante Noruega, el delantero apareció en el momento más complicado para Costa de Marfil y marcó el empate parcial que devolvía la ilusión a los Elefantes. Sin embargo, los europeos terminarían imponiéndose por 2-1 y sellando la eliminación marfileña.

LT.