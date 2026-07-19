Cuántos títulos oficiales tiene Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi ha dejado una huella imborrable en la Selección Argentina. A lo largo de su carrera, el astro rosarino ha sabido transformar la presión en gloria, cosechando un total de 6 títulos oficiales avalados por la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI). Este registro abarca tanto sus años de formación en las categorías inferiores como su inolvidable etapa en el seleccionado mayor, donde se convirtió en el líder absoluto del equipo.

El club de los ocho: cuáles son las únicas selecciones que ganaron la Copa Mundial de la FIFA

La era dorada: sus conquistas con la Selección Mayor

Tras años de adversidades y finales esquivas, Messi logró coronarse en la cima del fútbol mundial, dando inicio al ciclo más dominante del deporte contemporáneo:

Copa Mundial de la FIFA: El título máximo, conquistado en Qatar 2022, la joya de su carrera.

Copa América (2): Los triunfos en Brasil 2021 —que cortó una larga sequía— y la reciente conquista en Estados Unidos 2024.

Finalissima: El trofeo obtenido en el estadio de Wembley en 2022, donde la Selección venció con autoridad al campeón de Europa, Italia.

Lionel Messi campeón en Qatar 2022

Los inicios de un campeón: títulos juveniles

Antes de convertirse en el referente mundial, Messi ya demostraba su talento en las divisiones formativas de la AFA, donde comenzó a cosechar sus primeros laureles internacionales:

Copa Mundial de la FIFA Sub-20: Su presentación en sociedad mundial fue en el torneo de Países Bajos 2005, donde guió al equipo al título.

Medalla de Oro Olímpica: En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el capitán se colgó la presea dorada con la Selección Sub-23, un hito que reforzó su compromiso con los colores patrios.

Un récord que trasciende fronteras

La carrera de Lionel Messi es un caso de estudio en el deporte profesional. Sumando sus éxitos en clubes como el F.C. Barcelona, el PSG y el Inter Miami, Messi se ha consolidado como el futbolista más ganador de toda la historia del fútbol global.

Su historia con la "Albiceleste" es, además, una historia de resiliencia. Tras haber superado las frustraciones en la Copa América 2007, 2015 y 2016, y el dolor de la final del Mundial 2014, el quiebre emocional ocurrido en el Maracaná durante la edición 2021 fue el motor que impulsó una seguidilla de éxitos sin precedentes. Hoy, con seis trofeos en su vitrina personal con el seleccionado, Messi no solo ha cerrado el debate sobre su legado, sino que ha llevado a Argentina a lo más alto de la pirámide futbolística mundial.

BP