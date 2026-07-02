España vs Austria: Unai Simón se quedó con el récord histórico de imbatibilidad

España pisó fuerte en Los Ángeles, pasó por arriba a Austria con un contundente 3-0 y sacó boleto directo a los octavos de final del Mundial 2026. No obstante, no fue lo único que logró: Unai Simón quebró un histórico récord y se convirtió en el arquero con más minutos consecutivos con la valla invicta en la historia de los Mundiales.

El arquero del Athletic Club de Bilbao arribó al cruce de 16avos de final con una misión clara: si lograba mantener su arco en cero hasta el minuto 57, se transformaría en el arquero con el mayor registro invicto en Mundiales vistiendo la camiseta de la Roja. Dicho y hecho. La defensa cumplió, el arquero respondió cuando fue necesario y le arrebató el récord a Iker Casillas.

España vs Austria: la Roja tuvo su primera gran función y clasificó con goleada a octavos del Mundial 2026

Unai Simón

Al finalizar los 90 minutos con el arco en cero, Simón alcanzó los 519 minutos de imbatibilidad, destronando de forma absoluta al legendario italiano Walter Zenga, quien ostentaba la marca de 517 minutos desde el Mundial de Italia 1990.

Precisamente, debieron pasar 36 años para que cayera el registro de Zenga, cuya racha en aquel entonces fue interrumpida en semifinales por el histórico golazo del argentino Claudio Paul Caniggia.

Walter Zenga, histórico ex arquero italiano

El partido de Unai Simón fue perfecto, coronando además con la clasificación. La racha invicta del arquero arrastra los minutos finales del partido contra Japón en Qatar 2022, los 120 minutos del recordado duelo ante Marruecos, las tres vallas invictas de la fase de grupos del Mundial 2026 (0-0 con Cabo Verde, 5-0 ante Arabia Saudita y 1-0 sobre Uruguay) y ahora este encuentro completo ante los austríacos.

El arquero de España no recibe un gol en una Copa del Mundo desde el 1 de diciembre de 2022, cuando el japonés Ao Tanaka le convirtió a los 51 minutos del último partido de la fase de grupos en Qatar.

Cabe destacar que, en su camino hacia los 519 minutos de imbatibilidad, el arquero español fue devorándose marcas de leyendas mundiales y, entre ellas, superó los 486 minutos que mantenía el argentino Sergio Romero desde el Mundial 2014. Con este zarpazo, Chiquito quedó relegado al cuarto puesto de la lista histórica.

FMZ