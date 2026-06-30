Noruega vs Brasil: el histórico y único antecedente entre ambos en un Mundial

El triunfazo de Noruega por 2-1 ante Costa de Marfil no solo desató la locura escandinava al asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también activó una de las alarmas más nostálgicas del fútbol. En la próxima ronda los espera un gigante: Brasil.

Curiosamente, el último e único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo nos remonta al 23 de junio de 1998, durante la cita máxima de Francia. Aquella noche, el destino los cruzó en un duelo que quedó grabado en la historia de los mundiales.

Con un gol clave de Haaland, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y avanzó a los octavos del Mundial 2026

La hazaña noruega de Marsella

Aquel 23 de junio, el Stade Vélodrome de Marsella fue testigo de un partido que parecía tener un guión. Por la última fecha de la fase de grupos, Noruega se plantó ante la poderosa y vigente campeona Selección de Brasil, que ponía en cancha a figuras de la talla de Ronaldo, Rivaldo, Cafú y Roberto Carlos.

El trámite del encuentro fue durísimo para los europeos y el panorama se volvió completamente oscuro cuando Bebeto rompió el cero y puso en ventaja a la Canarinha a los 78 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el combinado dirigido noruego reaccionó de manera memorable en una remontada increíble.

A los 83 minutos, el delantero Tore André Flo, apodado Flonaldo en su país, metió un enganche fantástico ante Júnior Baiano y estampó el 1-1. Apenas seis minutos después, a los 89, Kjetil Rekdal se hizo cargo de un penal caliente y venció a Taffarel para sellar el 2-1 definitivo.

Gracias a esa histórica victoria ante Brasil, Noruega lograba por primera vez en su historia superar la fase de grupos y avanzar a los octavos de final del torneo. En aquella instancia, terminó derrotada 1-0 por Italia.

28 años después, la historia se repite

El destino es caprichoso. Hoy, en pleno 2026, Noruega vuelve a meterse entre los mejores del mundo y se medirá nuevamente ante Brasil el próximo domingo por los octavos de final del Mundial.

FMZ