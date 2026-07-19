La dolorosa derrota de la Selección Argentina ante España por 1-0 en el MetLife Stadium fue una tristeza absoluta para todo un país, pero el orgullo y la gratitud hacia este plantel superan cualquier resultado. Uno de los primeros en alzar la voz para bancar con fuerza a sus excompañeros fue nada menos que Ángel Di María.

El Fideo, un histórico absoluto de la Albiceleste que sabe a la perfección lo que es defender la camiseta, se volcó a su cuenta de Instagram en los instantes posteriores al cierre final en Nueva Jersey para dedicarle unas palabras repletas de sentimiento y reconocimiento a la Scaloneta.

A través de una historia en su perfil oficial, Di María compartió un imponente diseño donde se ve a los futbolistas y al cuerpo técnico con la palabra "Gracias" en lo alto y las tres estrellas.

El conmovedor mensaje de Ángel Di María

Al pie de la imagen, el actual futbolista dejó un texto cargado de emoción: "Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este mundial".

Lejos de lamentar la oportunidad perdida en el tiempo suplementario, el atacante prefirió enaltecer la era dorada que atraviesa el combinado nacional, recordando la increíble racha de definiciones consecutivas que acumula este grupo de jugadores: "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso".

El posteo de Di María cerró con letras mayúsculas que sintetizan el lazo inquebrantable que mantiene con el grupo, del cual formó parte fundamental durante años: "Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", acompañado por corazones azules y banderas argentinas.

En un momento de desazón total, las palabras de un referente de su calibre funcionan como un mimo necesario para un plantel que dejó la vida en la cancha y que volvió a mantener a la bandera nacional en lo más alto del planeta fútbol.

FMZ