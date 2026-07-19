Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni con la Selección Argentina

La Selección Argentina no pudo alcanzar el bicampeonato tras caer 1-0 ante España en el alargue de la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey. En medio del dolor por la derrota, el foco se posó de inmediato sobre la figura de Lionel Scaloni, que no aseguró su continuidad y cuyo vínculo contractual con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transita momentos decisivos en el calendario.

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El director técnico oriundo de Pujato se mostró reflexivo ante los micrófonos de los medios. Sin vueltas, el conductor de la Scaloneta aseguró que el plantel dejó la vida en cada pelota y, al ser consultado sobre los pasos a seguir en su cargo, confirmó que respetará lo firmado, aunque supeditó su continuidad a una posterior evaluación personal.

El contrato vigente de Lionel Scaloni con la Selección tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026. Si bien antes del inicio de la cita mundialista existieron conversaciones avanzadas y un acuerdo de palabra con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para extender el proyecto hasta la Copa del Mundo de 2030, la firma formal quedó postergada para el cierre de la competencia.

Lionel Scaloni - AFP

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"Tengo tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Cuesta un montón llegar hasta acá y hay que darle validez al camino", expresó el DT en una clara muestra de orgullo por sus dirigidos. El desgaste físico y mental de un proceso tan intenso obliga al cuerpo técnico a tomarse un tiempo de análisis antes de estampar la rúbrica definitiva que lo ligue por cuatro años más al frente del equipo.

A partir de allí, los dirigentes buscarán reunirse en el predio de Ezeiza con el entrenador para sellar la renovación integral que garantice la transición hacia las próximas Eliminatorias Sudamericanas, con la premisa de mantener a la Argentina en los primeros planos del fútbol internacional.

LT.