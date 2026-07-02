La Copa Mundial 2026 tuvo su, al momento, capítulo más polémico este jueves en Toronto, allí donde la Portugal de Cristiano Ronaldo eliminó con remontada a la Croacia de Luka Modric. El empate parcial de los lusos llegó con un penal sancionado a instancias del VAR.

Polémica en Portugal vs Croacia

El juez Eskas se acercó al monitor y allí advirtió un tenue agarrón de Vlašić sobre Vitinha, pero agarrón al fin. El noruego se convenció en la pantalla y pitó el penal con el que Cristiano Ronaldo puso el 1-1 parcial. Mucho más polémico fue la anulación del gol con el que Croacia se ponía 2-2 en el minuto número 12 adicionado al complemento, forzando tiempo extra.

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El empate de Croacia, marcado por Joško Gvardiol, tuvo una polémica muy marcada por una situación difícil de advertir para el ojo humano. Mario Pašalić recibió en clara posición adelantada, pero la duda pasó por si la pelota llegó a él con toque de su compañero.

Tecnología de Balón Conectado

En el momento que la pelota fue lanzada al área, Pašalić estaba habilitado. El volante croata se adelantó tras un salto de su compañero Matanović, pero terminó recibiendo el balón de un rebote en el defensor portugués Renato Veiga.

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De esta manera, la duda pasó a ser si Matanović tocó o no la pelota, situación que definía la habilitación o inhabilitación de Pašalić. La repetición en el VAR no permite advertir con seguridad que Matanović tocó el balón, sí la tecnología.

Todas las pelotas del Mundial 2026 cuentan con la “tecnología de balón conectado”, un chip dentro del esférico que manda constantemente información al sistema VAR, incluyendo datos en tiempo real de movimiento y posición. Esta herramienta comprobó, mediante una onda sonora, que la pelota sí tocó en Matanović. Creer o reventar.

NZ