Luka Modric cerró su legendario ciclo en los Mundiales con la eliminación de Croacia

El fútbol quiso que uno de los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 no fuera una simple llave de eliminación, sino el cierre de una era.Portugal se quedó con el boleto y Croacia se despidió del certamen, algo que también significó la última función de Luka Modric con la camiseta de su país en una Copa del Mundo.

La selección Lusa de Cristiano Ronaldo logró un triunfazo agónico al derrotar 2-1 sobre un polémico final a los croatas. El legendario mediocampista jugó los 90 minutos completos, pero la moneda cayó para los portugueses.

Modric y Cristiano Ronaldo, quienes supieron conquistar juntos Europa al levantar cuatro Champions League con el Real Madrid, volvieron a compartir el escenario mayor, aunque esta vez con la crudeza de saber que solo uno podría estirar su aventura. La jerarquía portuguesa terminó pesando más, decretando el cierre de una de las trayectorias internacionales más hermosas de las que se tiene memoria.

Portugal vs Croacia: con gol de Cristiano Ronaldo, los portugueses avanzaron a octavos del Mundial 2026

Dos décadas de un legado inalcanzable

Para entender la magnitud de la figura de Luka Modric es necesario viajar veinte años hacia el pasado. El romance del mediocampista con Croacia comenzó en un lejano marzo de 2006, curiosamente en un partido amistoso frente a la Selección Argentina.

Desde aquel debut internacional, el hombre nacido en Zadar fue escalando a base de un talento descomunal y un liderazgo silencioso que lo transformó en el alma y el capitán indiscutido de su país.

Luka Modric, el legendario número 10 de Croacia

Se despidió como el futbolista con más presencias en la historia de su país, acumulando más de 200 partidos donde aportó un total de 29 goles y brindó más de 30 asistencias.

Además, su longevidad y vigencia absoluta le permitieron integrar un Olimpo extremadamente selecto: el de los futbolistas que registraron asistencia perfecta en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo (2006, 2014, 2018, 2022 y 2026). Incluso en esta última travesía, dejó una pincelada para el recuerdo al asistir en el duelo frente a Ghana, convirtiéndose en el asistidor más veterano en toda la historia de los Mundiales.

Luka Modric transformó a Croacia en una potencia

Más allá de la contundencia de las estadísticas, el verdadero legado de Luka Modric radica en una transformación cultural y deportiva sin precedentes. Croacia es una nación joven en los planos geopolíticos y futbolísticos, con una población que apenas llega a los cuatro millones de habitantes. De la mano de su eterno número 10, el seleccionado balcánico se acostumbró a competir en la élite.

Bajo la capitanía del ex Real Madrid, Croacia firmó las páginas más gloriosas de su historia deportiva. El punto máximo se vivió en el Mundial de Rusia 2018, donde Modric comandó a un plantel heroico que superó tres prórrogas consecutivas para plantarse en la gran final ante Francia. A pesar de que la terminó perdiendo por 4-2, esa gesta quedó grabada en la historia.

Luka Modric llevó a Croacia a ser subcampeona del mundo en 2018 y a quedarse con el tercer puesto en 2022

Aquella meta no solo conmovió al planeta entero, sino que elevó al mediocampista a lo más alto del fútbol individual: ese mismo año recibió el Balón de Oro, logrando la proeza de romper la dura dinastía que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mantenían sobre este premio.

Cuando el mundo creyó que el techo estaba alcanzado y que el recambio generacional pesaría, la vieja guardia croata volvió a dar cátedra en Qatar 2022. Con Modric como bandera absoluta a sus 37 años, el equipo volvió a meterse entre los cuatro mejores del planeta y se colgó la medalla de bronce tras vencer a Marruecos en la lucha por el tercer puesto.

Luka Modric, flamante ganador del Balón de Oro del 2018

Con la eliminación consumada en los 16avos de final, se cierra definitivamente el telón para uno de los volantes más elegantes del siglo. El Mundial extrañará al eterno Luka Modric.

FMZ