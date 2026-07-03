Vozinha, el arquero estrella de Cabo Verde cumple su "sueño" de enfrentarse a Messi

Mientras grandes estrellas del gol como Lionel Messi o Kylian Mbappé destrozan récords en el Mundial 2026, el protagonismo en los arcos es para futbolistas que llegaron al torneo prácticamente en el anonimato, pero que ahora están en boca de todos.

Uno de ellos es Josimar José Évora Dias, Vozinha, el arquero de la selección de Cabo Verde y una histórica clasificación a dieciseisavos de final del equipo debutante que este viernes será el rival de la Argentina de Messi en la ronda de 32.

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El arquero africano calificó como "un sueño" jugar contra los actuales campeones mundiales y Messi. "Muchos pensaron que no íbamos a ganar ni un juego", sacó pecho este guardameta de 40 años. "Clasificar es muy gratificante".

Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con España en el arranque del Grupo H.

Después, los Tiburones Azules empataron 0-0 con Arabia Saudita y quedaron segundos del grupo H detrás de España - que venció 1-0 a Uruguay, tercero y eliminado- y se cruzarán con la tropa de Lionel Messi el viernes próximo en Miami.

Vozinha, que suma 91 partidos con su selección nacional, jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal.

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Su apodo Vozinha significa "abuelita", en español, y se lo ganó porque de niño fue criado por su abuela.

Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en su país. Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó con el Zimbri moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota y el AS Trencin eslovaco antes de llegar a su actual club.

A lo largo del torneo su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 17 millones.

Vozinha y Cabo Verde hacen historia y se enfrenta con la selección argentina

"¡La esperanza es del tamaño del mar!", dice el himno de Cabo Verde, que este viernes hizo historia al clasificar a 16avos en el primer Mundial de su historia, con tres empates, y deberá enfrentarse con la campeona Argentina.

"Creo que ninguno de nosotros soñó con esto, pero sabemos que tenemos mucha calidad. Cuando llegamos al Mundial, tal vez muchos pensaron que no íbamos a ganar ningún juego. Pero tenemos un gran equipo de jugadores de mucha calidad", dijo Vozinha.

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"Clasificar para la próxima fase para nosotros es muy gratificante, y jugar contra Argentina creo que va a ser muy bueno. Es el sueño de cualquier jugador jugar contra Argentina y contra Lionel Messi", agregó el arquero.

En su partido con Arabia Saudita, los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área saudita, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios. Los árabes, en tanto, parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

El partido se puso intenso en los último minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a Vozinha y al portero árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.

Vozinha, quien saltó a la fama por tapar de todo en su debut contra España (0-0) y evitar la derrota ante Uruguay (2-2), fue loado por los espectadores al salir al terreno del Houston Stadium.